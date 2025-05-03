Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 Yenerek Zaferle Ayrıldı

Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 Yenerek Zaferle Ayrıldı
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Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan'ı 89-82'lik skorla mağlup etti. İlk periyot 27-17, devre 46-33 ve üçüncü periyot 70-50'lik sonuçlarla geçildi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

MERSİN SPOR: Olaseni 16, Cobbs 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14.

BURSASPOR YÖRSAN: Brown 11, Ömer Utku Al, de Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sharma 7, Mutaf 12, Gavrilovic 7, Berkay Candan 8.

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 46-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-50

Basketbol Erkekler Süper Liginin 28'inci haftasında Mersin Spor Kulübü, Bursaspor Yörsan'ı konuk etti. Karşılaşmayı Mersin Spor 89-82'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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