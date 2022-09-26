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Mersin haberi! Mersin'de "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de başlayacak

Spor Haberleri

Mersin haberi! Mersin'de '5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası' 29 Eylül'de başlayacak

Mersin haberler: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de başlayacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" 29 Eylül'de başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Servet Tazegül Spor Salonu'nda başlayacak turnuvaya, Mersin ekibinin yanı sıra Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve BOTAŞ katılacak.

Turnuvada 29 Eylül'de Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Emre Vatansever, turnuvaya katılacak takımlara başarı dileyerek, "Bu turnuva sezon öncesi çalıştıklarımızı görmenin, nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve ne kadar iyi yaptığımızı görmenin testi olacak. Antrenmanlarda ne yaptıysak, üç maçta da bunları deneyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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