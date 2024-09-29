Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Coşkuyla Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 11 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla 'Doğanın İçinde Tarihe Koş' sloganı ile başladı. Sporcular çeşitli parkurlarda başlayarak tarihi güzelliklerin arasında performans sergileyecekler.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı.

Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergileyecek.

Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de görecek.

Kaynak: AA / Spor

Etkinlikler Kilikya mersin Kültür Yaşam Spor

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });