Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Milli Sporcular Başarılarıyla Dikkat Çekti
Mersin Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, çeşitli kategorilerde yarı finale yükseldi ve finalde mücadele etme şansı elde etti.
Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı.
Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilen şampiyonada milli sporculardan Buket Öztürk, tek geleneksel kategorisinde yarı finale yükseldi.
Çift geleneksel kategorisinde ise milli sporculardan Emine Dursun ve Buket Öztürk, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
İnci Ece Öztürk de volo basamakta adını finale yazdırdı.
Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi yarın çift kızlar rolede finalde ter dökecek.
İnci Ece Öztürk ve Mehmet Can Yakın, takım halinde mücadele ettikleri röle karışık klasmanında bugün gösterdikleri performansla organizasyonu 3. sırada tamamladı.
Şampiyona yarın yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.