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Merseyside derbisine Liverpool damgası! Kırmızılar'ın çılgın serisi doludizgin devam ediyor

Haberler.com - Spor
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Merseyside derbisine Liverpool damgası! Kırmızılar'ın çılgın serisi doludizgin devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 2-0 yendi. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya, puanını ise 79'a çıkaran Liverpool, 80 puanlı lider Manchester City'yi yakın takibini sürdürdü.

Liverpool ile Everton, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Anfield'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Merseyside derbisine Liverpool damgası! Kırmızılar'ın çılgın serisi doludizgin devam ediyor

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi ekip, 62. dakikada Andrew Robertson ve 85. dakikada Divock Origi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti. Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 14 karşılaşmaya, puanını ise 79'a çıkaran Liverpool, 80 puanlı lider Manchester City'yi yakın takibini sürdürdü. Everton ise 29 puanla küme düşme hattına (18. sıraya) geriledi.

Merseyside derbisine Liverpool damgası! Kırmızılar'ın çılgın serisi doludizgin devam ediyor

Haberler.com - Spor

Premier Lig, Liverpool, Spor, Haberler

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