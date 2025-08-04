Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Yıldızları Kadrosuna Kattı

Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Yıldızları Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hareketlenen Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li guard Sam Griffin ve forvet Javontae Hawkins ile sözleşme imzaladı. Takım ayrıca iç transferde Hans Vanwijn ve Roko Badzim ile devam edeceğini açıkladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi uzun süre sessiz kaldığı transfere hızlı bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket iki yeni yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Denizli temsilcisi 24 yaşındaki ABD'li guard Sam Griffin ve 32 yaşındaki forvet Javontae Hawkins'le sözleşme imzaladı. Daha önce iç transferde yabancılardan Hans Vanwijn ve yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen Roko Badzim ile sözleşme yenileyen Merkezefendi Belediyesi, dış transferde Mahir Ağva, Ömercan İlyasoğlu ve Emre Tanışan'ı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı

Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Sitare Akbaş gelin oldu

14 yıllık arkadaşlık aşka dönüştü! Ünlü oyuncu gelin oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.