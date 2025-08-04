Merkezefendi Belediyesi Basket, Yeni Yıldızları Kadrosuna Kattı
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hareketlenen Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li guard Sam Griffin ve forvet Javontae Hawkins ile sözleşme imzaladı. Takım ayrıca iç transferde Hans Vanwijn ve Roko Badzim ile devam edeceğini açıkladı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi uzun süre sessiz kaldığı transfere hızlı bir giriş yapan Merkezefendi Belediyesi Basket iki yeni yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. Denizli temsilcisi 24 yaşındaki ABD'li guard Sam Griffin ve 32 yaşındaki forvet Javontae Hawkins'le sözleşme imzaladı. Daha önce iç transferde yabancılardan Hans Vanwijn ve yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezon forma giyemeyen Roko Badzim ile sözleşme yenileyen Merkezefendi Belediyesi, dış transferde Mahir Ağva, Ömercan İlyasoğlu ve Emre Tanışan'ı almıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor