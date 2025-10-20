Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u Geçerek İkinci Galibiyetini Elde Etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u Geçerek İkinci Galibiyetini Elde Etti
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u 84-75 yenerek bu sezon evindeki ikinci galibiyetini aldı. Takımın yıldızları Speedy Smith ve Samuel Griffin, toplamda 52 sayı üreterek galibiyete katkı sağladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor'u 84-75 yenerken bu sezon evinde 2'de 2 yaptı. Sezona iç sahadaki Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Karşıyaka ve Anadolu Efes'le oynadığı iki deplasman maçını kaybeden Denizli ekibi yine evinde güldü. Ligde ilk kez 4 hafta sonunda 2 galibiyete ulaşan Merkezefendi'de Speedy Smith-Samuel Griffin ikilisi takımlarının 84 sayısının 52'sini attı. Griffin 27 sayı, Smith 25 sayıyla oynarken, bu maç öncesi kadroya katılan yeni transfer Omic ise 4 sayı üretti.

Antrenör Zafer Aktaş maçın ardından, "Fiziksel olarak çok yoğun bir maç oldu. İki takım da çok yoruldu, çok mücadele oldu. Özellikle pota altı ve ribaund mücadeleleri çok sertti. Bence maçın sonunu iyi oynadık. Özellikle Griffin'in bire birlerini maç sonu çok efektif kullandık. Smith müthiş oynadı ve takımı çok güzel organize etti. Bizim Süper Lig'de beşinci yılımız. İlk defa sezona 4'te 2 ile başladık. Hedeflerimiz var. Daha yukarıdaki takımların arasında olmak istiyoruz. Bunu sadece evde kazanarak başaramayız. Deplasmanda maç kazanmalıyız. Umarım bu sene istediğimiz yere geleceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
