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Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de Kalmayı Garantiledi
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Bir dizi başarılı maç sonrasında Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de kalmayı başardı. Antrenör Zafer Aktaş, oyuncuları ve taraftarları tebrik etti.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonunda en alt basamaktan başlayıp ikinci yarıda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş gurur yüklü. Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkardığı takımı 4 yıldır Süper Lig'de tutan Aktaş iç sahada 94-92 kaybedilen son Tofaş maçı sonrası açıklama yaptı.

Tofaş maçına kadar son 12 maçta 9 galibiyet alarak geçen hafta matematiksel olarak kurtuluşunu ilan eden Merkezefendi'de Zafer Aktaş, "Takımımla bir kez daha gurur duydum. Oyuncularımızı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum. Bu hafta itibariyle ligde kalmayı garantileyerek gemiyi limana yanaştırdık. En iyi tebriği de taraftarımız hakediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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