Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezon Öncesi Maçlarda Başarısızlığını Sürdürüyor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezon Öncesi Maçlarda Başarısızlığını Sürdürüyor
Güncelleme:
Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Ligi hazırlıkları çerçevesinde evinde Büyükçekmece'ye karşı iki maçta da mağlup oldu. Denizli ekibi, sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında yalnızca Türkiye Basketbol Ligi ekiplerini yenebildi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde rakiplerinden Büyükçekmece'yle oynadığı iki maçı da kaybetti. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Büyükçekmece'ye üst üste iki gün 74-68 ve 87-83'lük skorlarla mağlup oldu. Sezon öncesi şimdiye kadar Süper Lig'deki rakipleriyle Antalya, İzmir ve Denizli'de oynadığı 6 hazırlık maçını da kaybeden Merkezefendi yalnız Türkiye Basketbol Ligi ekipleri Göztepe ve Bordo Basketbol'u mağlup edebildi.

