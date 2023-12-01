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Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka maçında farkındalık etkinliği düzenleyecek

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Merkezefendi Belediyesi Basket, Süper Lig'de oynayacağı Darüşşafaka maçında atkı, bere ve eldiven bağışı etkinliği düzenleyecek. Ayrıca, yeni transfer Daniel Oturu Anadolu Efes'e transfer oldu.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 8 mağlubiyet alıp dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Play-Off hattındaki Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli ekibi bu maçta farkındalık oluşturmak için, "Atkı-bere-eldiven ile gel" etkinliği yapacak. Yeşil-siyahlı kulüp Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) Aşevi ile birlikte organize edilen kampanyada 7'den 70'e ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere atkı, bere ve eldiven bağışı etkinliği düzenleyecek. Maça gelecek olan taraftarlara çağrıda bulunan yeşil-siyahlılar bağış etkinliği için destek istedi.

Daha önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, depremden etkilenen çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atmış ve dünya gündemine oturmuştu. Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, "İçerisinde yaşadığımız toplumda farkındalık oluşturarak paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek adına böyle bir etkinlik yapıyoruz. Darüşşafaka maçında ihtiyaç sahipleri için herkes yanında atkı, bere, eldiven ne bulduysa getirsin. Denizli'den bir meşale yakalım" açıklamasını yaptı.

OTURU ANADOLU EFES'TE

Merkezefendi Belediyesi Basket'in bu sezon başında kadrosuna kattığı Nijerya asıllı ABD'li pivot Daniel Oturu, performansıyla lig ve Euroleague'in güçlü ekiplerinden Anadolu Efes'e transfer oldu. Kariyerinde daha önce 2020-2021 sezonunda NBA'de Los Angeles Clippers formasıyla 30 maça çıkan 24 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu Darüşşafaka randevusu sonrası yeni takımına katılacak. Geçen sezon içinde Max Heidegger'i İspanyol ekibi Baskonia'ya satan Denizli ekibi bu transferden de gelir elde edecek. Ligde sayı, blok ve ribaund liderliğinde ikinci sırada yer alan Oturu bu sezon 9 maçta 20.89 sayı, 10.1 ribaund, 1.1 asist, 1.6 blok ortalaması tutturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes Merkezefendi Denizli Basketbol Spor Haberler

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