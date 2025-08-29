Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup 2025'te İlk Galibiyetini Aldı
BASKETBOL Süper Ligi'nde Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup 2025'te Bordo Basketbol'u 95-87 mağlup ederek yeni sezon öncesi ilk galibiyetini elde etti. Takım, yarın Göztepe ile ikinci ve son maçına çıkacak.
BASKETBOL Süper Ligi'nde Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu Anım Cup 2025'teki ilk maçında Bordo Basketbol'u 95-87 mağlup etti. Yenilediği kadrosuyla ilk kez basketbolseverlerle buluşan Merkezefendi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda turnuvadaki ikinci ve son sınavında yarın saat 15.30'te Göztepe ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor