Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup 2025'te İlk Galibiyetini Aldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu Anım Cup 2025'teki ilk maçında Bordo Basketbol'u 95-87 mağlup etti. Yenilediği kadrosuyla ilk kez basketbolseverlerle buluşan Merkezefendi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda turnuvadaki ikinci ve son sınavında yarın saat 15.30'te Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor