Merih Demiral, Ülkücü gençler için yazı kaleme aldı

Milli futbolcu Merih Demiral, Ülkü Ocakları Dergisi için "Bağımlılıkla Mücadele" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Demiral yazısında, özellikle gençleri tehdit eden madde ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekerken, sporun disiplin, irade ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmadaki rolünü vurguladı.

Toplumsal farkındalığın önemine değinen milli futbolcu, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, aynı zamanda aile ve toplum desteğiyle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti.