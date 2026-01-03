Haberler

Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Güncelleme:
Al Ahli, Al Nassr'ı Merih Demiral'ın gol attığı maçta 3-2 yenerek haftaya damga vurdu. Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ligde bu sezon ilk kez kaybetti. Maç sonrası Joao Felix ile Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz arasında yaşanan gerginlik ise viral oldu.

  • Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr'ı 3-2 mağlup etti.
  • Al Nassr bu maçla birlikte ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı.
  • Maç sonunda Al Nassr'lı Joao Felix ile Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz arasında gerginlik yaşandı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 13. haftasında Al Ahli, sahasında Al Nassr'ı konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Al Ahli oldu. Karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol büyük dikkat çekti.

AL NASSR BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, bu sonuçla birlikte ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Al Ahli karşısındaki mağlubiyet, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.

MAÇ SONU GERGİNLİK VİRAL OLDU

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Al Nassr forması giyen Joao Felix ile Al Ahli Sportif Direktörü Rui Pedro Braz arasında kısa süreli gerginlik çıktı. İkili arasındaki tartışma anları sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
