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Kürekte Gençler Meriç Yarışları sona erdi

Kürekte Gençler Meriç Yarışları sona erdi
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Edirne’de düzenlenen Gençler Meriç Yarışları’nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda Fenerbahçe birinci oldu. 20 kulüpten 200 sporcu katıldı.

Kürekte, Gençler Meriç Yarışları sona erdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'ndaki yarışlara 20 kulüpten 200 sporcu katıldı.

Yarışlarda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda da Fenerbahçe birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyelerince verildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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