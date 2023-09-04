Meram Belediyespor Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu

Meram Belediyespor uluslararası turnuvalarda aldığı başarılarla göz doldurmaya devam ediyor. Meram Belediyesporlu milli sporcu Emircan Abdullah Beserek İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Meram Belediyesporlu milli sporcu Emircan Abdullah Beserek, 25 Ağustos -3 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda 71 kilogram K1 sitilinde 3.'lüğü göğüsleyerek büyük bir başarının altına imza attı. Meram Belediyesporlu tüm sporcuların gerek ulusal gerekse uluslararası her turnuvadan önemli başarılarla döndüğünün altını çizen merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, aldığı başarıdan dolayı kick boksçu Emircan Abdullah Beserek ve antrenörlerini tebrik etti. Meram Belediyespor'un hiçbir başarı ile yetinmediğini ve her madalyanın sonrasında hız ve tempoda vites büyüttüğünü kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, "Kulübümüz gün geçmiyor ki bizleri gururlandırmasın. İşte bugün de Emircan ile mutlu olduk, gururlandık, gelecek adına daha fazla umutlandık. Kendisini, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Meram Belediyespor, dün ve bugün olduğu gibi yarın da başarıların peşinden koşmaya, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye bayrağımızı göndere çekmeye devam edecektir inşallah. Bizler de bunun için yapmamız gerekenleri yapmayı, gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KONYA