Menemen Futbol Kulübü'nde Belirsizlik Devam Ediyor

Menemen Futbol Kulübü'nde Belirsizlik Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen Futbol Kulübü, son iki sezondur Play-Off oynamasına rağmen, geleceği konusunda belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Başkan Bilgin Tokul ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın kulübün durumu hakkında toplantı yapacağı bildirildi.

2'nci Lig'de son iki sene Play-Off oynamayı başaran Menemen Futbol Kulübü'ne yeni sezon öncesi belirsizlik hakim oldu. Geçen sezon Play-Off'larda Vanspor'a elendikten sonra maratonu tamamlayan sarı-lacivertlilerde yönetim henüz bir adım atmadı. Son iki yıldır takımı yöneten Başkan Bilgin Tokul'dan şu ana kadar bir hamle gelmezken, Tokul ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın kulübün geleceği adına toplantı yapacakları kaydedildi.

Menemen Futbol Kulübü'nde sözleşmesi devam eden oyuncuların da geleceği netleşmedi. İzmir ekibinin kalecisi Enes Sarı, genç savunma oyuncusu Fırat Arslan, hücum oyuncuları Erhan Öztürk ve Seçim Can Koç'a taliplerin olduğu öğrenildi. Sözleşmeleri devam eden bu oyuncuların satılıp satılmayacakları ise yine netlik kazanmadı. Tokul ve Pehlivan'ın en kısa sürede kulübün geleceğini masaya yatıracağı ve yeni sezon öncesi yol haritasının belirleneceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu

Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Savaşa bir ülke daha giriyor: Gemilerinizi uzak tutun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.