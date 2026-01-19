Haberler

NBA'de Grizzlies, Londra'daki maçta Magic'i farklı yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA'de Memphis Grizzlies, Londra'daki O2 Arena'da oynanan maçta Orlando Magic'i 126-109 mağlup ederek sezonun 18. galibiyetini elde etti. All-Star yıldızı Ja Morant'ın etkili performansı galibiyette belirleyici oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Orlando Magic'i 126-109 mağlup etti.

Avrupa turnesi kapsamında Memphis Grizzlies ile Orlando Magic, İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da karşı karşıya geldi.

Rakiplerine 20 farklı üstünlük sağladığı son 3 maçından ikisini kaybeden Grizzlies, Londra'da 33 sayıya kadar çıkardığı farkı karşılaşma boyunca korumasını bildi ve sezonun 18. galibiyetini aldı.

Grizzlies, takıma dönen All- Star yıldızı Ja Morant'ın 24 sayı, 13 asist, 5 ribaunt, Jock Landale'ın 21 sayı, 8 ribaunt ve Jaren Jackson Jr.'ın 17 sayısıyla galibiyete uzandı.

Anthony Black'in 19 sayıyla en skorer isim olduğu Magic'te ise Wendell Carter Jr. 18 sayı, 7 ribaunt, Paolo Banchero 16 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynadı.

O2 Arena'da yıldızlar geçidi

2019'dan bu yana Londra'da oynanan ilk NBA normal sezon maçında 18 bin 424 sporsever tribünleri doldururken mücadeleyi çok sayıda ünlü isim de salonda takip etti.

NBA eski oyuncuları Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Pau Gasol, eski Fransız futbolcu Thierry Henry, Brezilyalı eski futbolcu Marcelo, Liverpoollu yıldızlar Curtis Jones ve Virgil van Dijk, Arsenalli Declan Rice ve William Saliba, Formula 1 takımlarından Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan karşılaşmayı izleyen isimler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
İrfan Can Kahveci'den güne damga vuracak Fenerbahçe açıklaması

Güne damga vuracak sözler: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?