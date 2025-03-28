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Memphis Grizzlies, Başantrenör Taylor Jenkins ile Yolları Ayırdı

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NBA takımlarından Memphis Grizzlies, 2019-2020 sezonundan bu yana başantrenörlük yapan Taylor Jenkins ile sözleşmesini feshetti. Jenkins yönetiminde takım 6 sezonda 3 kez play-off'lara kalmayı başardı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, başantrenör Taylor Jenkins ile yollarını ayırdı.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonundan bu yana takımın başında bulunan 40 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Jenkins ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Jenkins yönetimindeki Grizzlies, 6 sezonda 3 kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

Bu sezon 44 galibiyet, 29 mağlubiyet yaşayan Grizzlies, Batı Konferansı'nda 5. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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