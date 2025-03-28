Memphis Grizzlies, Başantrenör Taylor Jenkins ile Yolları Ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies, başantrenör Taylor Jenkins ile yollarını ayırdı.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonundan bu yana takımın başında bulunan 40 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Jenkins ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Jenkins yönetimindeki Grizzlies, 6 sezonda 3 kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.

Bu sezon 44 galibiyet, 29 mağlubiyet yaşayan Grizzlies, Batı Konferansı'nda 5. sırada yer aldı.