Haberler ›› Spor ›› Melissa Vargas ile fotoğrafı tepki çeken Mete Gazoz, kimsenin bilmediği detayı söyledi: Oturuyordu

Melissa Vargas ile fotoğrafı tepki çeken Mete Gazoz, kimsenin bilmediği detayı söyledi: Oturuyordu

Bir telefon markasının reklamı için milli sporcular Mete Gazoz ile Melissa Vargas'ın verdiği poz olay oldu. Gazoz, boyunun Vargas'tan kısa olmasına rağmen fotoğrafta uzun gösterildiği yönündeki eleştirilere cevap verdi. Milli okçu, fotoğrafta Vargas'ın oturduğunu belirtti.