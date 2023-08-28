Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Gintare Petronyte sağlık kontrolünden geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Gintare Petronyte, sağlık kontrolünden başarıyla geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol'un yeni transferi Litvanyalı Gintare Petronyte, sağlık kontrolünden geçti.
Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon öncesi kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Gintare Petronyte, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri eşliğinde sağlık kontrolünden geçen Litvanyalı pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor