Melikgazi Kayseri Basketbol, Tarsus Spor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Tarsus Spor'u 80-59'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 31 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Ellengerg oldu.