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Melikgazi Kayseri Basketbol, Tarsus Spor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Tarsus Spor'u 80-59'luk skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 31 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Ellengerg oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Muhammed Murat Zafer, Özkan Çağlayan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 5, Ellenberg 31, Fatmanur 7, Merve, Ayşegül 7, Aslıhan, Richardson 10, Petronyte 16, Goncagül, Damla 4, Nazlı Bircan

TARSUS SPOR: Kübra 8, Aleyna, Bogicevic 17, Büşra 3, Havva, Cave 19, Işılay 2, Yağmur 2, Aysude 7, Merve 1

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 51-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-52

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3'üncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Tarsus Spor'u 80-59'luk skorla mağlup etti.

Müsabakanın en skorer ismi 31 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Ellengerg oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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