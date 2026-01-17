Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u 65-59 yenerek ligdeki 5. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Burak Erkan, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel

OGM Ormanspor: Duygu Özen 9, Kübra Erat 16, Gamze Takmaz 5, DeShields 19, Banu Şimşek 2, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 19, Merve Uygül 7, Doğa Adıcan 7, Merve Arı 4, Collier 16, Feray Dalkılıç, İdil Türk 12

1. Periyot: 12-22

Devre: 29-32

3. Periyot: 45-50

Beş faulle oyundan çıkan: 24.03 Merve Uygül (Melikgazi Kayseri Basketbol )

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 65-59 yendi.

Kayseri ekibi bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
