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Melikgazi Kayseri Basketbol, Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 84-68 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 20 sayı ile Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu.