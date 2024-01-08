Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde Beşiktaş'a mağlup oldu

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Polat Parlak, Ahmet Burak Arıkanlı

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 23, Ellenberg 24, Fatmanur Karakaş 4, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 13, Candan Eylül, Petronyte 10, Goncagül, Damla Gezgin, Nazlı Bircan, Holmes 10

BEŞİKTAŞ: Evans 30, Ceyda Conker, Elif Bayram 16, Krivacevic 7, Nogic 24, Şuğranur Sönmez 8, Melek Uzunoğlu, Li 14

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

DEVRE: 42-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-64

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında evinde Beşiktaş'a 99-86 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Beşiktaş'tan Evans oldu.