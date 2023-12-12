Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turunda İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes'i konuk edecek

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turu ilk maçında kendi evinde İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes'i konuk edecek. Maç, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak ve sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Eurocup Women son 32 turu ilk maçında yarın kendi evinde İspanya temsilcisi Movistar Estudiantes'i konuk edecek.

Eurocup Women'de grup aşamasını geçerek son 32 takım arasına kalan Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın kendi evinde İspanya ekibi Movistar Estudiantes ile son derece önemli bir maça çıkacak. Yarın, KadirHas Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.Maçı sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Kayseri ekibi, taraftarının desteği ile ikinci maç için avantajlı bir skor elde edebilmek için parkeye çıkacak. Melikgazi Kayseri Basketbol mücadele ettiği F Grubu'nu ikinci sırada tamamlarken, Movistar Estudiantes ise yer aldığı K Grubu'nu lider olarak bitirmişti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 21 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak. - KAYSERİ