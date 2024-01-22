Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'u mağlup etti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 89-80'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer 28 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Metin Erol, Ömer Sarı
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 28, Ellenberg 19, Hamby 20, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Damla Gezgin 2, Nazlı Bircan, Holmes 14
EMLAK KONUT: Fitzgerald 12, Gizem Mürüvet 6, Sehernaz Çidal 14, Smith 22, Zeynep Şevval 4, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 2, Wiese 12, Jakobsone 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 39-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-58
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Emlak Konut'u 89-80'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer 28 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Cuic oldu.