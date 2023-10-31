Melikgazi Kayseri Basketbol 'da milli sevinç

Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı ve kaptan Ayşegül Günay Aladağ'a milli davet geldi.

A Kadın Milli Takımı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda karşılaşacağı Slovakya ve İzlanda müsabakaları için 16 kişilik aday kadrosu belli oldu. Milliler, 5 Kasım Pazar günü İzmit'te toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Açıklanan aday kadroda Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı Yardımcı Antrenör olarak davet edilirken, kaptan Ayşegül Günay Aladağ ise oyuncu olarak davet edildi. Ay yıldızlılar, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 9 Kasım Perşembe günü saat 18.30'da Slovakya ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, 12 Kasım Pazar günü de TSİ 21.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Emre Özsarı Yardımcı Antrenör olarak, oyuncumuz Ayşegül Günay Aladağ ise aday kadroya davet edilmiştir. Antrenör ve oyuncumuzu tebrik eder, başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ