Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından çok konuşulacak çarpıcı sözlere imza attı.

''GURUR DUYUYORUM''

Fenerbahçe'de olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.'' dedi.

''BİZ YANAK OKŞATMADAN ŞAMPİYON OLABİLİYORUZ''

Galatasaray'a göndermeli bir yorum yapan Mahmutoğlu, ''Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için." sözlerini kullandı.