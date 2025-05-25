Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz

Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz
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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz
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Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından açıklamalar yaptı. Galatasaray'a göndermede bulunan Melih Mahmutoğlu, ''Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından çok konuşulacak çarpıcı sözlere imza attı.

''GURUR DUYUYORUM''

Fenerbahçe'de olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.'' dedi.

''BİZ YANAK OKŞATMADAN ŞAMPİYON OLABİLİYORUZ''

Galatasaray'a göndermeli bir yorum yapan Mahmutoğlu, ''Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için." sözlerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

hadsizliğin lüzumu yok. sen kimsin ki Koskoca Galatasaray Başkanı na bu yorumu yapıyorsun? Bu konuşmandan sonra da postalar seni..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Gece yatarken Galatasaray, rüyanızda Galatasaray, sabah kalkınca Galatasaray. Yenikapı yıkılıyor sizi takan yok. UEFA ve Süper kupa şampiyonu ol ondan sonra konuş.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarımetin:

Öncelikle Türkiye'ye ve Fenerbahçe camiaasına yasattiğınız bu gurur için tebrikler kaptan. Yanlız yeni nesilin çocukları futbolda bir şampiyonluk görsün sevinsin ve gururlansin ne kaptan. Bizim için fener hiç sampiyon olmazssada fark etmez

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıALİ OSMAN ÇELİK:

o zaman nereni?....

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