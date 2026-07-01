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Ev sahibi Meksika, bir üst tura adını yazdırdı

Ev sahibi Meksika, bir üst tura adını yazdırdı
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2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ev sahibi Meksika, Ekvador'u 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Goller Julian Quinones ve Raul Jimenez'den geldi.

Ev sahibi ülkelerden Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ev sahibi ekiplerden Meksika, Ekvador ile Mexico City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadeleden Meksika, 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren golleri 22. dakikada Julian Quinones ile 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran Meksika, İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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