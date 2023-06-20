Mehmet Topal: İspanya benim ikinci evim gibi

Eski milli futbolcu Mehmet Topal, tatil için gittiği İspanya'da eski kulübü Valencia'yı ziyaret etti ve Cenk Özkacar hakkında konuştu.

Bir dönem İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'da forma giyen eski milli futbolcu, tatil için gittiği İspanya'da eski kulübünü ziyaret etti. Valencia'nın daveti üzerine ailesiyle birlikte İspanya'ya giden milli futbolcu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Valencia forması giyen ve bu sezon bonservisi alınan milli futbolcu Cenk Özkacar ile ilgili de konuşan Mehmet Topal, "Cenk gerçekten iyi ve kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda iyi de bir insan. Türkiye milli takımı için oynuyor. Türkiye'de, herkes onu tanıyor. Cenk gerçekten iyi bir oyuncu" dedi.