Mehmet Sak, Bucaspor 1928'den Adana 01 FK'ya Transfer Oldu

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928'de sözleşmesi sona eren deneyimli orta saha oyuncularından Mehmet Sak kulüple yollarını resmen ayırdı. Yaşanan belirsizlik nedeniyle bir türlü 2025-2026 sezonu için hazırlıklarına başlayamayan Bucaspor 1928'e veda eden Mehmet Sak, aynı grupta mücadele edecek Adana 01 FK ile sözleşme imzaladı. Adana ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Bucaspor'dan deneyimli oyuncu Mehmet Sak ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi. Altay altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, Bursaspor, Samsunspor, Göztepe, Bucaspor 1928, Adanaspor, Y.Malatyaspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Serik Bld gibi birçok takımda forma giydi. Mehmet Sak, geçen sezon Bucaspor 1928, 18 resmi maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor