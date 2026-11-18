Mehmet Kazan, Portekiz'de EDGA Tour Salgados Turnuvası'nı şampiyon tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli para golfçü Mehmet Kazan, Portekiz'deki Salgados Golf Kulübü'nde düzenlenen EDGA Tour Salgados Turnuvası'nda şampiyon oldu. Federasyon açıklamasına göre 14 ülkeden 48 golfçünün mücadele ettiği turnuvada Kazan, iki round sonunda 140(-4) gross skorla birinciliği elde etti.
Milli para golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) Tour Salgados Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'deki Salgados Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonda 14 farklı ülkeden toplam 48 golfçü mücadele etti.
Ay-yıldızlı sporcu Mehmet Kazan, iki round oynanan mücadelenin sonunda 140(-4) gross skorla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Kaynak: AA