Mehmet Kazan, Portekiz'de 69 golfçünün yarıştığı EDGA Algarve Açık'ta ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli para golfçü Mehmet Kazan, Portekiz'de düzenlenen EDGA Tour Algarve Açık Turnuvası'nda ikinci oldu. 18 ülkeden 69 golfçünün mücadele ettiği organizasyonda Kazan, 72'şer gross skorla toplam 144 (par) skora ulaşarak play-off sonrası ikinciliği elde etti.
Milli para golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) Tour Algarve Açık Turnuvası'nda ikinci oldu.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Portekiz'deki Vila Sol Golf Kulübü sahasında düzenlenen organizasyonda 18 ülkeden 69 golfçü mücadele etti.
Mehmet Kazan, ilk gün 72, ikinci gün de 72 gross skor elde ederek toplam 144 (par) skora ulaştı. Milli sporcu, play-off'un ardından turnuvayı ikinci tamamladı.
Kaynak: AA