Meğer önceden bilmiş! Serdar Dursun'un Ferdi Kadıoğlu kehaneti gerçek oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Alanyaspor'un yolunu tutan Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Deneyimli golcü, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini daha önceden tahmin ettiğini söyledi.

"BEN BRIGHTON DEMİŞTİM"

Fanatik'e konuşan Serdar Dursun, "Ferdi de benim gibi Vitor Perreira dönemine kadar az süre alan bir isim, oynatmamışlardı. Ama sonra 2021'de bir başladı, çok iyi bir performans gösterdi. Kendini çok geliştirdi. Brighton'a gitmeden önce eşimle 'Hangi takıma gider?' diye liste yapmıştı, ben Brighton demiştim" dedi.