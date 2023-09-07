McDonald's Türkiye, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası zaferini kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği kupa zaferi McDonald's Türkiye tarafından büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı. McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee, milli takımı tebrik ederek önümüzdeki yıllarda da başarılar diledi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise sponsorlarının katkısını vurgulayarak McDonald's Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği kupa zaferi tüm Türkiye'yi sevince boğdu. 2021 yılından bu yana Millilere desteğini sürdüren McDonald's Türkiye, bu kapsamda bir kutlama mesajı yayınladı.

Filenin Sultanları'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı zafer, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın resmi sponsoru McDonald's Türkiye tarafından büyük bir gurur ve sevinçle karşılandı. 2021 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'na desteğini sürdüren McDonald's Türkiye, kazanılan yeni Avrupa Şampiyonluğu için bir mesaj yayınladı.

McDonald's Türkiye CEO'su Mwaffak Kanjee tebrik mesajında, "Filenin Sultanları tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanarak Cumhuriyet'in 100. yılında hepimize en anlamlı hediyeyi vermiş oldu. Kendilerini bu gurur verici başarı için yürekten tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da millilerimizin yeni zaferlerine yakından şahit olmaya devam edeceğimize inanıyor, Millilerimize 2024 Olimpiyatları yolunda sonsuz başarılar diliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türk voleybolu adına gurur duyuyorum. Filenin Sultanları olarak elde ettiğimiz tüm bu başarılarda sponsorlarımızın katkısı yadsınamaz bir gerçektir. 2021 yılından bu yana Filenin Sultanları'nın yanında olarak desteğini esirgemeyen McDonald's Türkiye'ye de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan 2020 yılından bu yana A Milli Kadın ve A Milli Erkek Futbol Takımları ve eMilli Takım sponsorluklarını da üstlenen McDonald's Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da fırsat eşitliğinin gözetilmesinden yola çıkarak Kırmızı-Beyaz Kadınlar hareketine öncülük etti. Marka, "İnan Yaparsın" sloganıyla; A Milli Kadın Voleybol ve Futbol Takım oyuncularıyla birlikte tüm kadınların içindeki gücü keşfetmesinin amaçlandığı çalışmalara imza attı.

ADVERTORİAL YAYIN