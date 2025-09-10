Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e övgü dolu sözler

Türkiye'ye geri dönerek 1. Lig ekibi Amedspor forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Mbaye Diagne, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

"3 BÜYÜKLER BENİ İSTEDİ"

Geçmiş dönemlerde kendisini Süper Lig'in 3 büyüğünün istediğini açıklayan Diagne, "Bugün 26 yaşında birisi olarak aynı performansla transfer olsaydım, tahminimce 40 milyon euro civarında bir transfer olurdu. O dönemde beni Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımlar da istediler. Ancak ben Galatasaray'ı seçtim, Galatasaray'ı çok seviyordum." dedi.

"ICARDI VE OSIMHEN"

Eski takımı Galatasaray'ın golcü isimlerini değerlendiren Diagne, "Icardi ve Osimhen, birbirinden çok farklı oyuncular. Osimhen'e baktığımda benim gibi büyük bir oyuncu. Çok koşuyor, çok skor kaydediyor ve çok iyi zıplıyor. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig'de mücadele veriyor. Bu iki oyuncuya da ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

''TANRI ONA 100 YIL DAHA ÖMÜR VERSİN''

Fatih Terim için övgü dolu sözler kullanan yıldız golcü, "Fatih Terim benim için bir baba figürü. Galatasaray'a olan transferimde bana çok inandı. Onu çok seviyorum ve Tanrı'nın ona 100 yıl daha ömür vermesi için dua ediyorum." şeklinde konuştu.

DIAGNE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon Amedspor formasıyla 3 maçta sahaya çıkan Diagne, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.