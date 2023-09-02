Leblebi gibi gol atıyor! Eski Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Fransa Ligi'nde zirveye oturdu

Nantes'ın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de sezona fırtına gibi başladı. Mısırlı yıldız, 4 haftada 4 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirveye oturdu.

Geçen sezonu Nantes'ta kiralık geçiren ve bu sezon Fransız ekibi tarafından Galatasaray'dan bonservisi alınan Mostafa Mohamed, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Mısırlı yıldız, 4 haftanın geride kaldığı Fransa Ligue 1'de gol krallığı tablosunun zirvesinde bulunuyor.

BEN YEDDER İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

4. haftanın sonunda henüz galibiyeti bulunmayan Nantes'ta Mostafa Mohamed, 4 gole imza attı. Mısırlı yıldız, gol krallığı tablosunda Monaco'nun yıldızı Wissam Ben Yedder ile zirveyi paylaşıyor.

MONACO MAÇINDA DUBLE YAPTI

Mostafa Mohamed, ilk hafta oynanan Toulouse maçında 1, ligin 3. haftasındaki Monaco karşılaşmasında ise 2, son olarak Marsilya mücadelesinde ise 1 gol attı.