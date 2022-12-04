Ne Messi başarabildi ne de Ronaldo! Mbappe, Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Kylian Mbappe, Polonya'ya attığı gollerle 24 yaşına gelmeden 8 veya daha fazla Dünya Kupası golü kaydeden ilk oyuncu oldu. Mbappe, Brezilyalı efsane Pele'nin rekorunu elinden aldı.

Fransa'nın harika çocuğu Kylian Mbappe, Dünya Kupası'na damga vurmaya devam ediyor. 23 yaşındaki yıldız, Polonya'ya attığı golle Dünya Kupası'nda 8 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Mbappe, 7 gollü Pele'nin rekorunu elinden aldı. Mbappe, Polonya'ya attığı ikinci golle bu sayıyı 9'a çıkardı.

RONALDO'YU DA GEÇTİ

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda oynadığı toplam 11 maçta 9 gol attı. Portekiz'in 37 yaşındaki yıldızı Ronaldo ise 20 karşılaşmada 8 gol kaydetti. Mbappe, idolü olarak gördüğü Ronaldo'yu da 23 yaşında yakalamış oldu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKTILAR

Fransa, 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa'da Giroud da rekor kırdı. Giroud, 52 gole ulaşarak 51 gollü Thierry Henry'yi geçti ve Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu.