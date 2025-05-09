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Mazıdağı Fosfatspor, Silivrispor'u Penaltılarla Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Mazıdağı Fosfatspor, Silivrispor'u Penaltılarla Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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Mazıdağı Fosfatspor, 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Silivrispor'u penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Golsüz biten normal sürenin ardından, uzatmalarda Halil İbrahim Kaya'nın attığı gol ile maçı penaltılara taşıdı.

Mazıdağı Fosfatspor, 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçında rakibini Silivrispor'u penaltılarla geçti ve yarı finale yükseldi.

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Mardin temsilci Mazıdağı Fosfatspor, play-off 2. tur rövanş maçında konuk olduğu Silivrispor'u penaltılarla aldığı 4-3'lük galibiyetle yarı finale yükseldi.

Mavi-beyazlı ekip sahasında oynadığı ve golsüz eşitlikle tamamlanan maçın rövanşında bugün Silivrispor'a konuk oldu. Silivri Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarına hızlı başlayan Silivrispor, 105. dakikada Batuhan Kurt ile 1-0 öne geçti. Fosfatspor, uzatmaların son dakikasında Halil İbrahim Kaya'nın golü ile durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara götürdü. Mavi-beyazlı ekip, penaltılarda 4-3 kazanarak yarı final biletini aldı.

Fosfatspor, play-off yarı finalde Balıkesirpor ile eşleşti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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