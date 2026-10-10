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Max Verstappen, Singapur Grand Prix sıralama turlarında 50. pole pozisyonunu kazandı

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Singapur Grand Prix sıralama turlarında Red Bull pilotu Max Verstappen, 1.31.373'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen böylece F1 kariyerindeki 50. pole pozisyonunu kazanırken yarış yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. etabı Singapur Grand Prix'sine, Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında 1.31.373'lük derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı sürücü, F1'de 50. kez pole pozisyonu kazandı.

Max Verstappen'in 0.054 saniye arkasında yer alan Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, 0.123 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı elde etti.

Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
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