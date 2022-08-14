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Mavi Şimşekler durdurulamıyor! Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'u farka boğdu

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Süper Lig'de 2. hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Belhanda, 51. dakikada Onyekuru ve 70. dakikada Akintola kaydetti. Adana Demirspor, Giresunspor'un ardından Sivasspor'u da devirerek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Adana Demirspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

BELHANDA VE ONYEKURU ŞOV YAPIYOR

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Younes Belhanda, 51. dakikada Henry Onyekuru ve 70. dakikada Babajide Akintola kaydetti. Younes Belhanda ve Henry Onyekuru, Süper Lig'in ilk iki haftasında fileleri havalandırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti. Demir Grup Sivasspor 1 puanda kaldı.

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