Mauro Icardi Türk Halkından Aldığı Sevgiyi Geri Vermek İstiyor

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğum bile sokakta sevgi alıyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz" dedi.

Galatasaray formasını giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla bir etkinliğe katıldı.

Türkiye'de kendisinin ve ailesinin gördüğü sevgiden söz eden Icardi, "En küçüğünden en büyüğüne kadar Türk halkından aldığım sevgiyi hep içimde taşıyorum ve bunu geri vermek istiyorum. Bunu tüm ailem hissediyor. 7 yaşındaki çocuğuma bile sokakta sevgi gösteriliyor. Ben de sosyal ortamda, sahada, her yerde sevgi görüyorum. Elimdeki Türk bayrağıyla, ay yıldızı her yerde taşıyarak, bize gösterilen sevginin karşılığını ödemeye çalışıyoruz. Aldığımız, kalbimizde taşıdığımız tüm bu sevgiyi bir şekilde futbolun dışında da göstermek istiyoruz" diye konuştu.