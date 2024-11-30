Mauro Icardi mahkemeye çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma davasında mahkemeye çıktı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Wanda Nara, yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı. Icardi, Icardi boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade ediliyor. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.