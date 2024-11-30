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Mauro Icardi mahkemeye çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile olan hukuki ihtilaflarının bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere mahkemeye çıktı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma davasında mahkemeye çıktı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Wanda Nara, yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı. Icardi, Icardi boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade ediliyor. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Mauro Icardi mahkemeye çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBartuhan:

Bir GS li olarak diyorum, neymiş arkadaş bu icardi her gün her gün haberlerde yeter da ülkemin daha önemli işleri var daha önemli heber yapsanız daha iyi olur yeter artık icardi den bizene

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