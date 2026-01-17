Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Gaziantep FK karşılaşmasına farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. 32 yaşındaki golcü, bu akşam atacağı gollerle sarı-kırmızılıların tarihine geçme fırsatı yakalayacak.

HAGI'NİN REKORU GÜNDEMDE

Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 71 gole ulaşan Icardi, Gaziantep FK ağlarını iki kez havalandırması halinde 72 gollük Gheorghe Hagi seviyesini geçerek kulüp tarihinde en golcü yabancı oyuncu olmayı hedefliyor. Icardi bir gol atarsa Hagi'nin rekoruna ortak olacak.

KUPADA PENALTI KAÇIRMIŞTI

Icardi, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı. Yıldız forvet, ligde ise Gaziantep FK karşısında hem takımına katkı vermek hem de rekor hedefini yakalamak için sahada olacak.