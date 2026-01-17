Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Gaziantep FK maçında atacağı gollerle kulüp tarihinde önemli bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Icardi, bu maçta iki gol atması durumunda en golcü yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Şu ana kadar Galatasaray kariyerinde 71 gol atan Icardi, Gaziantep FK ağlarına iki gol bırakması halinde Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçerek kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor. Icardi, bir gol atması durumunda ise Hagi'nin rekoruna ortak olacak.
2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Gaziantep FK karşılaşmasına farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. 32 yaşındaki golcü, bu akşam atacağı gollerle sarı-kırmızılıların tarihine geçme fırsatı yakalayacak.
HAGI'NİN REKORU GÜNDEMDE
KUPADA PENALTI KAÇIRMIŞTI
Icardi, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı. Yıldız forvet, ligde ise Gaziantep FK karşısında hem takımına katkı vermek hem de rekor hedefini yakalamak için sahada olacak.