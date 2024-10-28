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Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı rekor için sahaya çıkıyor

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Mauro Icardi, bu akşam oynanacak maçta Beşiktaş'a gol atması halinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı oyuncu olma unvanını elde edecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde gol atması halinde bir rekora imza atacak.

BİR REKOR DAHA KIRACAK

Taraftarların sevgilisi olan Arjantinli süperstar, bugün gol atarsa Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı olacak.

DEV MAÇ BU AKŞAM

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray- Beşiktaş'ı konuk ediyor. Rams Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Haftanın kapanışının yapılacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı rekor için sahaya çıkıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Beşiktaş Spor

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Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

gol olup yağsınlar aslanlarım

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