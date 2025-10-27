Marmarisli Sporcular Cumhuriyet Kupası'nda 11 Birincilik Madalyası Kazandı

Muğla'da 26 Ekim tarihinde düzenlenen Cumhuriyet kupasında Marmarisli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Marmaris Terkan Ercan Kickboks Salonu'ndan katılan 22 sporcu, kendi branşlarında gösterdikleri üstün performansla 11 birincilik madalyası kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Muğla il temsilciliği tarafından Kickboks Branşının Muğla'da daha da yaygınlaşmasını ve ülkemizde birlik ve beraberliğin gücünü insanlara iletmek amacıyla Cumhuriyet Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen turnuvada Marmaris adeta damgasını vurdu.

Muğla Cumhuriyet Kupası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada Marmarisli sporcular; alt minik, minik, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele etti. Her yaş grubunda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, Marmaris'in gururu oldu.

Turnuvada Marmaris'ten katılarak birincilik elde eden, Karahan Çinkılıç, Alya Ercan, Tunca Ünal, Murat Kaya, Hira Ercan, Tuğba Yavuz, Zeynep Gül, Cemre Jane Tekin, Esmey Elif Yumrukçu, Zeynep Balcı, Oktar Marko Dinç oldu. 22 kişilik takımda ikincilik ve üçüncülük madalyaları ile dönen sporcularda yer aldı.

Antrenör ve milli kickboks hakemi Terkan Ercan, öğrencilerinin azmiyle gurur duyduğunu belirterek, "Cumhuriyet kupasında elde ettiğimiz başarı Marmaris için büyük bir motivasyon oldu. Sporcularımız disiplinli çalışmalarının karşılığını aldı" dedi. - MUĞLA