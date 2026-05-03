Marmaris Yat Marin MFK Liderliği Kaybetti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta Marmaris Yat Marin MFK, ligin son haftasında sahasında ağırladığı Konya ekibi 1922 Akşehirspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybetti.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Hamitoğlu, Kazım Tuna Demir, Nuri Tokmak yönetti.

Karşılaşma öncesinde Marmaris Yat Marin MFK kaptanı Cenk Özbey karşılaşmanın hakemlerine çiçek takdim etti.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takımda gol bulamadı.

Marmaris Yat Marin MFK, karşılaşmanın 57. dakikasında Mustafa Değirmenci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kadir Canbaz'ın 77. dakikadaki golüyle konuk ekip skoru 1-1 eşitledi.

90+8'inci dakikada 1922 Akşehirspor'dan Sinan Kalaycı kırmızı kart gördü.

1922 Akşehirspor, Sinan Çağlar 90+10'da, 90+12'de Osman Tokay'ın golleriyle 1-3 öne geçti.

Karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Marmaris Yat Marin MFK, grubunu 52 puanla grubunu tamamladı.

Marmaris Yat Marin MFK, 1922 Akşehirspor ve Manavgat Belediyespor 52 puana ulaşırken grupta sıralamayı 3'lü averaj belirledi.

1922 Akşehirspor birinci, Manavgat Belediyespor ikinci Marmaris Yat Marin MFK'da grubunu üçüncü sırada bitirdi. 3. Lige yükselmek için takımlar ayrıca play-off karşılaşmaları oynayacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
