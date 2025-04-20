Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları 6. Ayağı Sona Erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 6. ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Yatçılar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgara göre parkur belirlemesinin ardından yatlar, sınıflarına göre koy içinde yarışa başladı.

Güneşli bir havada rüzgarın yardımıyla birbirleriyle mücadele eden ve körfezde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturan yatlar, yarışı tamamladı.

Hakem heyetinin incelemeler sonucunda genel sonuçları açıklamasının ardından yelkenciler kupalarını, kulüp bahçesinde akşam düzenlenecek törenle alacak.

Trofenin son ayağı 6. ayakta sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Vakkorama (Cem Hakko)

2- Wild West-Seajet (Dağhan Başpınar)

3- Wings Racing (Fırat Şahin)

ORC-B

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- Flyer (Tora Kutoğlu)

3- Strekoza (Mikhail Mischenko)

ORC-C

1- Omani (Tunca Çalışkan)

2- Toxic (Akif Sezer)

3- Atiye-Fabco (Tolga Gökova)

ORC-D

1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

2- Looping (Maria Soboleva)

3- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)