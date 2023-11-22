Marmaris Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Sabah Sporu Etkinliği Başlattı

Marmaris Belediyesi, sağlıklı ve zinde yaşam için kadınlara yönelik ücretsiz sabah sporu etkinliği başlattı.

Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yaz sezonunun ardından kadınlar için sabah sporu başlatıldı. Vatandaşların güne sağlıklı ve zinde başlamaları amacıyla organize edilen sabah sporuna ilgi yoğun oldu. Salı ve Perşembe günleri sabah 08.30'da Belediyenin spor eğitmeni gözetiminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe 106 kişi katıldı.

Etkinlikten çok memnun olduklarını söyleyen katılımcılar, "Bu imkanı sağlayan Marmaris Belediyesi'ne ve Başkanımız Mehmet Oktay'a çok teşekkür ediyoruz. Hocamızdan çok memnunuz, çok keyifli dersler oluyor" dediler. Spor eğitmeni Deniz Tünay ise Salı ve Perşembe günleri yapılan etkinliğin keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirterek, "Biz çok eğleniyoruz, güne enerjik başlıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA