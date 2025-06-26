Marko Guduric Fenerbahçe'ye Veda Etti

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, şampiyonluk sonrası duygusal bir veda konuşması yaptı. 7-8 yıl süren başarılı kariyerinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte büyük başarılara imza attığını belirtti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Marko Guduric, "Burada 7-8 sene hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Çok büyük başarılara imza attık. Ben kalbimin derinliklerinde hep bunları hatırlayacağım" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 84-68'lik skorla mağlup etti. Seride durumu 4-1'e getiren sarı-lacivertliler şampiyon oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından takıma veda eden Marko Guduric için veda töreni düzenlendi. Guduric daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak duygularını paylaştı. Guduric, "Çok duygusal olmamaya çalışacağım. Şu ana kadar 3 defa ağladım. Ben olumlu yanlarına bakmaya çalışıyorum, onları hatırlamaya çalışıyorum. Burada 7-8 sene hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Hep birlikte çok büyük başarılara imza attık. Ben kalbimin derinliklerinde hep bunları hatırlayacağım" diye konuştu.

"Geldiğimden beri Fenerbahçe basketbolda büyük gelişim gösterdi"

Sarı-lacivertlilerin bu sezon elde ettiği 3 kupayla tarihi bir başarı elde ettiklerinin hatırlatılması üzerine Guduric, "Fenerbahçe basketbol şubesi için çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri bu şube çok büyük gelişim gösterdi. Bunun için çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Tabii başardığımız şey çok özel. Belki bunun anlamını şu an yeterince anlamıyoruz. İleride belki 5 yıl sonra düşündüğümüzde bu sezon ne başardığımızı hep birlikte idrak edebileceğiz. Çünkü eşine rastlanılmayacak başarı elde ettik" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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